Festival du livre du Haut Quercy rencontre avec Claro Lacave samedi 13 septembre 2025.

route de Calès Lacave Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-13 15:00:00

Aux sources de l’écriture Rencontre avec Claro autour de Des milliers de ronds dans l’eau (Actes Sud), lu par Florian Choquart

route de Calès Lacave 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

English :

Aux sources de l’écriture: Interview with Claro about Des milliers de ronds dans l?eau (Actes Sud), read by Florian Choquart

German :

Aux sources de l’écriture: Rencontre avec Claro autour de Des milliers de ronds dans l’eau (Actes Sud), gelesen von Florian Choquart

Italiano :

Aux sources de l’écriture: incontro con Claro per parlare di Des milliers de ronds dans l’eau (Actes Sud), letto da Florian Choquart

Espanol :

Aux sources de l’écriture: Encuentro con Claro para hablar de Des milliers de ronds dans l’eau (Actes Sud), leído por Florian Choquart

