Festival du livre du Haut Quercy rencontre avec David Naïm Meyronne

Jardins de l’ancien couvent Meyronne Lot

Début : 2025-09-13 16:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Entre père et fils rencontre avec David Naïm autour de L’Ombre pâle (L’Antilope), lu par Florian Choquart

En cas de pluie repli à la salle des fêtes

Jardins de l’ancien couvent Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

English :

Entre père et fils: meeting with David Naïm to discuss L?Ombre pâle (L?Antilope), read by Florian Choquart

In case of rain, retreat to the salle des fêtes

German :

Zwischen Vater und Sohn: Treffen mit David Naïm um L?Ombre pâle (L?Antilope), gelesen von Florian Choquart

Bei Regen Ausweichen in den Festsaal

Italiano :

Tra padre e figlio: un incontro con David Naïm per parlare di L’Ombre pâle (L’Antilope), letto da Florian Choquart

In caso di pioggia, ritirarsi nella Salle des Fêtes

Espanol :

Entre padre e hijo: un encuentro con David Naïm para hablar de L’Ombre pâle (L’Antilope), leído por Florian Choquart

En caso de lluvia, retirada a la Salle des Fêtes

