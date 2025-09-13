Festival du livre du Haut Quercy rencontre avec David Naïm Meyronne
Jardins de l’ancien couvent Meyronne Lot
Entre père et fils rencontre avec David Naïm autour de L’Ombre pâle (L’Antilope), lu par Florian Choquart
En cas de pluie repli à la salle des fêtes
Jardins de l’ancien couvent Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96
English :
Entre père et fils: meeting with David Naïm to discuss L?Ombre pâle (L?Antilope), read by Florian Choquart
In case of rain, retreat to the salle des fêtes
German :
Zwischen Vater und Sohn: Treffen mit David Naïm um L?Ombre pâle (L?Antilope), gelesen von Florian Choquart
Bei Regen Ausweichen in den Festsaal
Italiano :
Tra padre e figlio: un incontro con David Naïm per parlare di L’Ombre pâle (L’Antilope), letto da Florian Choquart
In caso di pioggia, ritirarsi nella Salle des Fêtes
Espanol :
Entre padre e hijo: un encuentro con David Naïm para hablar de L’Ombre pâle (L’Antilope), leído por Florian Choquart
En caso de lluvia, retirada a la Salle des Fêtes
