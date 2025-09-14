Festival du livre du Haut Quercy table ronde Martel
Festival du livre du Haut Quercy table ronde Martel dimanche 14 septembre 2025.
Festival du livre du Haut Quercy table ronde
sous la halle Martel Lot
Pourquoi écrivez-vous ? en présence des 6 auteurs
La table ronde est suivie d’une séance de dédicaces
sous la halle Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96
English :
Why do you write? in the presence of the 6 authors
The round table will be followed by a book signing
German :
Warum schreiben Sie? in Anwesenheit der 6 Autoren
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion findet eine Signierstunde statt
Italiano :
Perché scrivi? in presenza dei 6 autori
La tavola rotonda sarà seguita da una firma del libro
Espanol :
¿Por qué escribes? en presencia de los 6 autores
La mesa redonda irá seguida de una firma de libros
