Festival du livre du Haut Quercy table ronde Martel

Festival du livre du Haut Quercy table ronde Martel dimanche 14 septembre 2025.

Festival du livre du Haut Quercy table ronde

sous la halle Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:30:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Pourquoi écrivez-vous ? en présence des 6 auteurs

La table ronde est suivie d’une séance de dédicaces

Pourquoi écrivez-vous ? en présence des 6 auteurs

La table ronde est suivie d’une séance de dédicaces .

sous la halle Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

English :

Why do you write? in the presence of the 6 authors

The round table will be followed by a book signing

German :

Warum schreiben Sie? in Anwesenheit der 6 Autoren

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion findet eine Signierstunde statt

Italiano :

Perché scrivi? in presenza dei 6 autori

La tavola rotonda sarà seguita da una firma del libro

Espanol :

¿Por qué escribes? en presencia de los 6 autores

La mesa redonda irá seguida de una firma de libros

L’événement Festival du livre du Haut Quercy table ronde Martel a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Dordogne