Festival du Livre en papier découpé Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Festival du Livre en papier découpé Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence vendredi 14 novembre 2025.
Festival du Livre en papier découpé
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-14
Cette nouvelle édition met à l’honneur les multiples facettes du papier découpé à travers un programme riche et varié ateliers, expositions, spectacles, lectures, rencontres et démonstrations, gratuits et accessibles à tous.
.
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
English :
This year?s event showcases the many facets of paper-cutting through a rich and varied program of workshops, exhibitions, shows, readings, meetings and demonstrations, all free and open to all.
German :
Diese neue Ausgabe ehrt die vielen Facetten des Papierschnitts mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm: Workshops, Ausstellungen, Aufführungen, Lesungen, Begegnungen und Demonstrationen, die kostenlos und für alle zugänglich sind.
Italiano :
Quest’anno l’evento presenterà le molteplici sfaccettature del taglio della carta con un programma ricco e variegato di laboratori, mostre, spettacoli, letture, incontri e dimostrazioni, tutti gratuiti e aperti a tutti.
Espanol :
La edición de este año mostrará las múltiples facetas del recorte de papel con un rico y variado programa de talleres, exposiciones, espectáculos, lecturas, encuentros y demostraciones, todo ello gratuito y abierto a todos.
L’événement Festival du Livre en papier découpé Valence a été mis à jour le 2025-10-08 par Valence Romans Tourisme