Festival du livre et de la jeunesse Ramdam

2 rue de la capucine Wittenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Venez découvrir le festival du livre et de la jeunesse autour d’animations, de rencontres et de découvertes. Chaque année, un nouveau thème est soigneusement choisi et exploré. Cette année il s’agira de 1, 2, 3, nous irons au bois .

Chaque année, un nouveau thème est soigneusement choisi et exploré. Cette année il s’agira de 1, 2, 3, nous irons au bois . Refuge mystérieux et enchanteur, la forêt a toujours occupé une place centrale dans l’imaginaire collectif. C’est le lieu où se croisent personnages fantastiques et animaux emblématiques comme la chouette, l’écureuil, le renard ou l’ours. Elle abrite des légendes et nourrit les récits à travers des contes de fées, des poèmes bucoliques ou encore des histoires mettant en avant la protection des espèces menacées et l’importance des arbres dans notre écosystème.

Pour cette nouvelle édition, le festival mettra en avant la richesse de la forêt sous toutes ses formes, à travers des ouvrages jeunesse soigneusement sélectionnés. Entre métaphores, symboles et récits poétiques, cet événement promet une plongée au cœur des bois, à la découverte de la nature et de ses merveilles. .

2 rue de la capucine Wittenheim 68270 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 53 55 54 mjcwittenheim@wanadoo.fr

English :

Come and discover the Festival du Livre et de la Jeunesse (Book and Children’s Festival), with activities, encounters and discoveries. Each year, a new theme is carefully chosen and explored. This year’s theme is 1, 2, 3, nous irons au bois .

L’événement Festival du livre et de la jeunesse Ramdam Wittenheim a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace