Festival du Livre Jeunesse et BD Rêves d’Océans Clohars-Carnoët

Festival du Livre Jeunesse et BD Rêves d’Océans

Place de l’Océan Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le festival Rêves d’Océans est créé en 2005 par l’association du même nom sur la commune de Clohars-Carnoët dans le Finistère Sud.

Chaque année, le festival choisit un thème, invite deux maisons d’éditions et une vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs.

Cette année, elle aura pour thème Les Animaux et nous . L’affiche est concoctée par Marie Caudry, présente au festival et exposée à la médiathèque de Clohars-Carnoët en juin dernier.

Spectacles, ateliers, interviews, expositions et jeux déclinent le thème autour des invités pendant le 3ème week-end de juin. .

