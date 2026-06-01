Festival du Livre Jeunesse Le Chipiron Lecteur Halles de Gaztelu Hendaye
Festival du Livre Jeunesse Le Chipiron Lecteur Halles de Gaztelu Hendaye samedi 20 juin 2026.
Hendaye
Festival du Livre Jeunesse Le Chipiron Lecteur
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
10h00 Ouverture au public et accueil de la présidente
10h30 Atelier d’écriture avec le scénariste Cédric Mayen Les contraintes scénaristiques
10-12 ans 9-12 participants 1 heure
Atelier d’illustration avec l’illustratrice Maria Ramos graphisme narratif, créer des mini comics.
À partir de 6 ans 10 participants 1 heure
10:45 Atelier d’illustration avec Vincent Turhan dessine l’affiche du film de ta vie à partir de son album sur la BD au cinéma.
10-12 ans 10-12 participants 1 heure
Possibilité d’apporter son pique-nique et de s’installer sur la place Repli en cas de pluie
14h30 Atelier WAKU WAKU animé par une médiatrice culturelle, un atelier découverte des onomatopées dans le manga.
Nous nous amuserons à tracer en katakana quelques exemples amusants, dont WAKU WAKU, qui illustre le sentiment d’excitation, de hâte, et de plaisir à faire quelque chose. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 89 59 23 lechipironlecteur@gmail.com
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English : Festival du Livre Jeunesse Le Chipiron Lecteur
L’événement Festival du Livre Jeunesse Le Chipiron Lecteur Hendaye a été mis à jour le 2026-06-09 par Hendaye Tourisme & Commerce
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