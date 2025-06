Festival du livre jeunesse « Partir en Livre » – Bozouls 8 juillet 2025 07:00

Aveyron

Festival du livre jeunesse « Partir en Livre » Parc Layrac Bozouls Aveyron

Début : Mardi 2025-07-08

fin : 2025-07-09

2025-07-08

Animaginaire animal totem et créatures inventées, lectures et ateliers Safari ludique au parc Layrac jeux d’animaux avec la ludo’nomade !

Mardi 8 juillet, de 10h à 12h, plongez dans l’animaginaire : préparez-vous à découvrir votre animal totem et personnalisez ensuite votre marque page porte-bonheur. Venez participer à la création collective du Méli-mélo des animaux , un livre-jeu où chacun pourra dessiner son animal fétiche et le transformer en créature fabuleuse au fil des pages.

Enfin, retrouvez la fameuse bib’rouette d’Elise et Maguy qui vous auront concocté une sélection d’albums et de livres-jeux pour explorer le monde fascinant des animaux à poils, à plumes, sous l’eau, sur terre ou dans les airs.

Mercredi 9 juillet, de 10h à 12h, la LudO’nomade posera ses valises pleines de jeux pour un safari ludique dans le parc Layrac. Petits et grands, seuls, en famille ou entre amis, tous pourront venir tester les jeux de société autour du thème animalier. Jeux coopératifs, de stratégie, de mémoire, il y en aura pour tous les goûts ! Ce moment ludique est proposé par la LudO’nomade du Centre social Espalion Estaing, en partenariat avec la Médiathèque André Baudon de Bozouls. .

Parc Layrac

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

English :

Animaginaire: totem animals and invented creatures, readings and workshops Safari ludique au parc Layrac: animal games with the ludo?nomade!

German :

Animaginaire: Totemtier und erfundene Kreaturen, Lesungen und Workshops Spielsafari im Layrac-Park: Tierspiele mit der Ludo?nomade!

Italiano :

Animaginaire: totem animali e creature inventate, letture e laboratori Safari ludico al Parc Layrac: giochi di animali con il ludo?nomade!

Espanol :

Animaginaire: tótems animales y criaturas inventadas, lecturas y talleres Divertido safari en el Parc Layrac: ¡juegos de animales con la ludópata!

