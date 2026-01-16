Festival du livre jeunesse Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Festival du livre jeunesse

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Organisé par la Fédération Charentaise des Œuvres Laïques, le Festival du Livre Jeunesse revient cette année avec un programme qui saura vous séduire

.

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 64 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Fédération Charentaise des ?uvres Laïques, the Children’s Book Festival is back this year with a program that is sure to enchant you

L’événement Festival du livre jeunesse Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême