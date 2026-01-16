Festival du livre jeunesse Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre
Festival du livre jeunesse Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre jeudi 26 mars 2026.
Festival du livre jeunesse
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente
Début : 2026-03-26 10:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-26
Organisé par la Fédération Charentaise des Œuvres Laïques, le Festival du Livre Jeunesse revient cette année avec un programme qui saura vous séduire
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 64 03
Organized by the Fédération Charentaise des ?uvres Laïques, the Children’s Book Festival is back this year with a program that is sure to enchant you
