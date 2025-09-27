[FESTIVAL] du Livre Jeunesse Sancerre
[FESTIVAL] du Livre Jeunesse
4 Rue des Trois Pilliers Sancerre Cher
Gratuit
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 19:00:00
Rejoignez-nous pour une journée magique autour de la littérature jeunesse
Au programme
Dédicaces avec les auteurs et autrices invités
Conte dessiné
Spectacle burlesque de la Cie Heidi a bien grandi avec la fanfare des Zygomates
« Tombé sur un livre » par la Cie Gaf Alu
Gratuit pour tous ! .
4 Rue des Trois Pilliers Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34
English :
Join us for a magical day of children’s literature
German :
Begleiten Sie uns auf einem magischen Tag rund um die Kinderliteratur
Italiano :
Unitevi a noi per una giornata magica all’insegna della letteratura per l’infanzia
Espanol :
Acompáñenos en una jornada mágica de literatura infantil
