[FESTIVAL] du Livre Jeunesse Sancerre

[FESTIVAL] du Livre Jeunesse Sancerre samedi 27 septembre 2025.

[FESTIVAL] du Livre Jeunesse

4 Rue des Trois Pilliers Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Rejoignez-nous pour une journée magique autour de la littérature jeunesse

Au programme

Dédicaces avec les auteurs et autrices invités

Conte dessiné

Spectacle burlesque de la Cie Heidi a bien grandi avec la fanfare des Zygomates

« Tombé sur un livre » par la Cie Gaf Alu

Gratuit pour tous ! .

4 Rue des Trois Pilliers Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34

English :

Join us for a magical day of children’s literature

German :

Begleiten Sie uns auf einem magischen Tag rund um die Kinderliteratur

Italiano :

Unitevi a noi per una giornata magica all’insegna della letteratura per l’infanzia

Espanol :

Acompáñenos en una jornada mágica de literatura infantil

L’événement [FESTIVAL] du Livre Jeunesse Sancerre a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois