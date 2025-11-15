Festival du livre Salle palas 2 Oloron-Sainte-Marie

Festival du livre

Salle palas 2 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Le Festival du Livre revient sur trois jours à Oloron Voies voix .

6 auteurs et 14 exposants.

Pour ce deuxième jour

– 10h30-12h Promenade jacquaire avec Francis Baro (départ du gîte du Bastet place de la résistance)

– 14h-19h Exposants Airvey Editions, As de pique, Astobelarra, CHAR, Citadelles et Mazenod, Des 2 ailes, Editions Gascogne, L’Escapade, Le lys bleu, Lecrique, Lettes d’Oc, MonHélios, Passiflore, Terres de l’Ouest.

– 14h30-16h Conférence Les hirondelles par Jean Vignau, le parcours d’une june navarraise dans l’industrie de l’espadrille de Mauléon atelier jeunes Kamishibai, création d’histoires.

– 16h-17h30 Conférence de Patrick Azzurra autour de son livre En amont , à propos de la déchéance sociale mais aussi de la main tendue et atelier jeunes jeux avec Meeple Juice.

– 17h30 Remise du prix littéraire du Haut-Béarn.

– 18h Verre de l’amitié. .

