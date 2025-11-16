Festival du livre Salle palas 2 Oloron-Sainte-Marie
Festival du livre Salle palas 2 Oloron-Sainte-Marie dimanche 16 novembre 2025.
Salle palas 2 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Le Festival du Livre revient sur trois jours à Oloron Voies voix .
6 auteurs et 14 exposants.
Pour ce dernier jour
– 10h30-12h Animation chant avec Michèle Haensel
– 12h Remise du Prix Concours d’écriture Jeunes
– 14h30-16h Causerie avec Gisèle Montaut autour de Féminins plurielles éditions MonHélios et ateliers jeunes avec Meeple Juice
– 16h-17h30 Rencontre avec Jean Cazaban à propos de La traversée des Pyrénées par la HRP , éditions MonHélios en mode conférence et diaporama d’images d’instants saisis lors de la traversée
– 17h30 Résultat Les livres de poids ! .
Salle palas 2 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 06 41 livres.s.frontieres@gmail.com
