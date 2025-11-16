Festival du livre Salle palas 2 Oloron-Sainte-Marie

Festival du livre

Salle palas 2 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Le Festival du Livre revient sur trois jours à Oloron Voies voix .

6 auteurs et 14 exposants.

Pour ce dernier jour

– 10h30-12h Animation chant avec Michèle Haensel

– 12h Remise du Prix Concours d’écriture Jeunes

– 14h30-16h Causerie avec Gisèle Montaut autour de Féminins plurielles éditions MonHélios et ateliers jeunes avec Meeple Juice

– 16h-17h30 Rencontre avec Jean Cazaban à propos de La traversée des Pyrénées par la HRP , éditions MonHélios en mode conférence et diaporama d’images d’instants saisis lors de la traversée

– 17h30 Résultat Les livres de poids ! .

Salle palas 2 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 06 41 livres.s.frontieres@gmail.com

