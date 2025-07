Festival du Loir Châteaudun

Festival du Loir Châteaudun samedi 16 août 2025.

Festival du Loir

Rue des Fouleries Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2025-08-16 20:30:00

fin : 2025-08-17 17:00:00

2025-08-16

Festival du Loir samedi 16 et dimanche 17 août au Jardin des Grands Moulins.

Samedi 16 août à partir de 20h30 au dimanche 17 août à 17h00 aux Grands Moulins à Châteaudun Festival du Loir.

Concerts, spectacles et animations vous attendent tout le week-end ;

Retrouvez également des food-trucks, des structures gonflables et du canoë-kayak.

Spectacle de feu le samedi soir avec Celtib’arts

Spectacle de cirque le dimanche avec la compagnie du Bois Midi et concert de rock avec le groupe Narcose .

Rue des Fouleries Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 99 62 communication@mairie-chateaudun.fr

English :

Festival du Loir Saturday August 16 and Sunday August 17 at the Jardin des Grands Moulins.

German :

Festival du Loir Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. August im Jardin des Grands Moulins.

Italiano :

Festival du Loir sabato 16 e domenica 17 agosto nel Jardin des Grands Moulins.

Espanol :

Festival du Loir el sábado 16 y el domingo 17 de agosto en el Jardin des Grands Moulins.

