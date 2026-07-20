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Festival du Manoir Présentation du Musée du Manoir Musée du Manoir Criel-sur-Mer

dimanche 2 août 2026 · Musée du Manoir · Criel-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Musée du Manoir
Adresse
Manoir de Briançon
Ville
76910 Criel-sur-Mer
Département
Seine-Maritime
Tarif

Criel-sur-Mer

Festival du Manoir Présentation du Musée du Manoir

Musée du Manoir Manoir de Briançon Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Présentation du Musée du Manoir par Raconte-moi Criel.   .

Musée du Manoir Manoir de Briançon Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 20 

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English : Festival du Manoir Présentation du Musée du Manoir

L’événement Festival du Manoir Présentation du Musée du Manoir Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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