Festival du Merveilleux Pavillons de Bercy – Musée des arts forains Paris

Festival du Merveilleux 26 décembre 2025 – 4 janvier 2026 Pavillons de Bercy – Musée des arts forains Paris

22 € – Adultes

18 € – Jeunes (de 12 à 18 ans, étudiants – de 25 ans)

14 € – Réduit (personnes en situation de handicap, accompagnant de personnes en situation de handicap) et enfants de 3 à 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-26T10:00:00 – 2025-12-26T18:00:00

Fin : 2026-01-04T10:00:00 – 2026-01-04T18:00:00

Le Festival du Merveilleux est l’occasion de (re)découvrir les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains sous un nouveau jour. Chaque fin d’année, depuis 2009, ce musée-spectacle ouvre ses portes en continu, sans visite guidée, pour une dizaine de jours placés sous le signe de la fête et du partage.

Événement intergénérationnel, le festival célèbre les arts du spectacle vivant dans toute leur diversité : musique, danse, théâtre, acrobaties et magie se mêlent pour recréer l’atmosphère festive et poétique des fêtes foraines d’autrefois. Le lieu devient un espace de transmission et d’émotion, où s’expriment les savoir-faire et l’imaginaire collectif liés à la culture foraine.

En complément de cette programmation foisonnante, les visiteurs peuvent explorer les différents univers du musée et retrouver, le temps d’un tour, la joie des attractions anciennes, témoins précieux d’un patrimoine vivant.

Pavillons de Bercy – Musée des arts forains 53 avenue des terroirs de france 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Bercy Paris Île-de-France Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains est un musée-spectacle unique en son genre. Ce lieu à la féerie certaine se visite toute l'année, sur réservation, à travers des visites guidées menées par des guides-comédiens. Il peut également être découvert, sans visite guidée, lors du Festival du Merveilleux en fin d'année.

Spécialistes de la location de salles à Paris, les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains accueillent depuis 30 ans des événements d’exception dans leurs quatre salles et leurs extérieurs scénographiés : dîners de gala, conférences de presse, défilés de mode, anniversaires d’entreprise, cocktails, conventions, séminaires, mariages, team buildings, lancements de produit ou vœux. Stations Vélib :

– Pirogues de Bercy – Libourne (N°12034)

– Terroirs de France – Lheureux (N° 12153)

Métro :

Ligne 14, arrêt Station Cour St Emilion à 140m à pieds de l’entrée du musée.

Bus : arrêt Terroirs de France

Lignes 24, 109 et 111

Voiture :

Proche du périphérique, sortie Porte de Bercy et de la voie Georges Pompidou

Parking Indigo Saint-Emilion

12 place des vins de France, 75012 Paris

Parking Interparking Bercy Lumière

40 avenue des terroirs de France, 75012 Paris

Accessibilité

Tout le lieu est de plain-pied et accessible aux PMR.

Rue pavée pour accéder d’une salle à l’autre.

Vivre le patrimoine

© Pavillons de Bercy