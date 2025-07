Festival du Mont Gargan Bal du 18 et ciné festival Châteauneuf-la-Forêt

Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne

Début : 2025-08-18

fin : 2025-08-18

2025-08-18

Les amoureux de la danse et de l’accordéon sont conviés pour un moment de partage et de plaisir sur le parquet de la salle Bartholdi à Châteauneuf-La-Forêt en compagnie de Pascal TERRIBLE et son orchestre.

Des musiciens régionaux se produiront également tout au long de l’après-midi, pour votre grand plaisir.

12h30 Repas tête de veau avec Le Bistrot de Sthép de Linards. Sur réservation.

14h30 Bal musette

21h Projection cinématographique « L’Affaire Vinca Curie »

Clôture de la 60ème édition du festival avec la projection du film Elvis. .

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 39 32 festivaldumontgargan@wanadoo.fr

