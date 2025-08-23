Festival du Paquïs Danjoutin
samedi 23 août 2025.
Festival du Paquïs
44 Rue du Bosmont Danjoutin Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Début : 2025-08-23 10:00:00
fin : 2025-08-24
2025-08-23
Préparez vous à vibrer !
En ce début du mois d’août, l’association Danjout’Anim et KeyLox sont ravis de vous convier à la 1ère édition du Festival du Pâquis les 23 (10/23h) et 24 août (10/18h) sur le thème « Prairie -HipHop ». Entrée gratuite.
15 graffeurs transformeront 450 m2 de murs en une grande fresque artistique !
* Coté musique DeeJay Open Mic Concert (DeeJay Age-901 Crew-Fabrik Abrak-BlackMo !)
* Jeux Ateliers pour petits et grands
* Petite restauration Buvette Crêpes/Gaufres
Le Pâquis se situe à l’arrière du terrain de foot, le long de la piste cyclable
Un tourbillon de musique, d’art et de bonne humeur ! .
44 Rue du Bosmont Danjoutin 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 15 62 51 pauluzzimp@gmail.com
