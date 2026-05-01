Festival du Patrimoine Naturel Chouettes et hiboux Rue de la Forêt Wœlfling-lès-Sarreguemines

Wœlfling-lès-Sarreguemines

Festival du Patrimoine Naturel Chouettes et hiboux

Rue de la Forêt Lotissement Wœlfling-lès-Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Animée par l’Association Archaeopteryx.

Lors d’une balade nocturne à travers prés et forêts, les rapaces nocturnes de nos campagnes vous seront présentés. Plusieurs espèces sont présentes sur la commune, notamment la Hulotte, la Chevêche, l’Effraie des clochers et le Hibou Moyen-Duc.

Des précisions seront données sur leur biologie, leur habitat naturel, leur comportement et les menaces auxquels ils sont confrontés.

La balade se fera exclusivement sur route et chemins ruraux.

Le parcours n’est pas adapté aux poussettes, ni aux fauteuils roulants.

Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo et lampe de poche..

Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou mail.Tout public

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Rue de la Forêt Lotissement Wœlfling-lès-Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Hosted by the Archaeopteryx Association.

During a nocturnal walk through meadows and forests, we’ll introduce you to the nocturnal birds of prey of our countryside. Several species are present in the commune, including the tawny owl, the little owl, the barn owl and the long-eared owl.

Details will be given of their biology, natural habitat, behavior and the threats they face.

The walk will take place exclusively on roads and country lanes.

The route is not suitable for baby carriages or wheelchairs.

Walking shoes, weather-appropriate clothing and flashlight are required.

To register, contact the Tourist Office by telephone or e-mail.

L’événement Festival du Patrimoine Naturel Chouettes et hiboux Wœlfling-lès-Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES