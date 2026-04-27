Festival du Patrimoine Naturel Découverte de l’écosystème aquatique de la Blies rue du Pont Blies-Guersviller

Blies-Guersviller

Festival du Patrimoine Naturel Découverte de l’écosystème aquatique de la Blies

rue du Pont Pont du Passeur Blies-Guersviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 16:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Animée par Mr Patrice Muller, OFB ( Office Français de la Biodiversité).

Nous décrirons le cycle de l’eau et présenterons le cours d’eau BLIES.

Nous aborderons également les composantes de la faune aquatique en lien avec la qualité des eaux et les processus hydromorphes façonnant les cours d’eau et les habitats piscicoles.

Si la météo le permet, nous nous rendrons ensuite à pied à la prise d’eau du canal de la micro-centrale hydro-électrique et décrirons la passe à poissons et reviendrons au point de départ.

Accès PMR et pousettes possible en 1ère partie. En seconde partie (45 min.), l’emprunt du chemin et surtout l’accès à la passe à poissons est déconseillé pour les PMR.

Prévoir chaussures de marche et éventuellement une loupe.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou mail.Tout public

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rue du Pont Pont du Passeur Blies-Guersviller 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Hosted by Mr Patrice Muller, OFB (Office Français de la Biodiversité).

We’ll describe the water cycle and introduce the BLIES river.

We’ll also look at the components of aquatic fauna in relation to water quality and the hydromorphic processes shaping watercourses and fish habitats.

Weather permitting, we’ll then walk to the canal intake of the micro-hydropower station, describe the fish pass and return to the starting point.

Access for wheelchair users and wheelchairs possible in 1st part. In the second part (45 min.), use of the path and especially access to the fish pass is not recommended for PRM.

Please bring walking shoes and a magnifying glass if necessary.

Please register with the Tourist Office by telephone or e-mail.

L’événement Festival du Patrimoine Naturel Découverte de l’écosystème aquatique de la Blies Blies-Guersviller a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES