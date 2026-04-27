Festival du Patrimoine Naturel Un balcon calcaire sur la vallée de la Sarre Mairie Sarreinsming

Sarreinsming

Festival du Patrimoine Naturel Un balcon calcaire sur la vallée de la Sarre

Mairie 3A Grand’Rue Sarreinsming Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 16:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Animée par Mr Gilles Weiskircher, Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Présentation d’une pelouse sèche calcaire particularités de ces milieux, cortège floristique, entomofaune et avifaune spécifique, géologie du Muschelkalk.

Le site visité est un espace naturel protégé par le CEN de Lorraine et soumis à un plan de gestion. Le conservateur du site animera la visite. Les bonnes pratiques respectueuses de l’environnement seront rappelées.

Terrain en pente, vallonné, non adapté pour des personnes à mobilité réduite.

Bonnes chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou mail.Tout public

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Mairie 3A Grand’Rue Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Led by Mr Gilles Weiskircher, Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Presentation of a dry limestone grassland: particularities of these environments, floristic procession, specific entomofauna and avifauna, Muschelkalk geology.

The site visited is a natural area protected by the CEN de Lorraine and subject to a management plan. The site curator will lead the tour. Good environmental practices will be recalled.

Sloping, hilly terrain, not suitable for people with reduced mobility.

Good walking shoes, weather-appropriate clothing.

To register, contact the Tourist Office by telephone or e-mail.

L’événement Festival du Patrimoine Naturel Un balcon calcaire sur la vallée de la Sarre Sarreinsming a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES