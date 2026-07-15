Informations pratiques

Toulenne

Festival du Petit Bois

Bois communal Toulenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Pour sa 18e édition, le Festival du Petit Bois vous invite à une journée pleine d’émotions au cœur de la nature, entre spectacles, rires et émerveillement…

Une vraie bouffée d’air artistique à ne pas manquer !

De 16h à 18h animations pour toute la famille

– Ludothèque Éphémère (jeux de société en plein air)

– Ouistiti Circus (initiation aux arts du cirque)

De 18h à 23h30 spectacles en plein air

– Cie Théâtre du Figuier L’enfant qui voulait être petit prince

– Guilhem Desq virtuose de la vielle à roue électrique Scènes d’été en Gironde

– Cie Mecanic Wet Side Story

– Cie Troisième Oeil Pré Care Scènes d’été en Gironde

Restauration et buvette sur place

Stand sucré/salé tenu par l’association Les Rapetou

Festival gratuit et ouvert à tous les âges !

Venez vivre une soirée poétique, festive et inoubliable au cœur du bois ! .

Bois communal Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 52 66 53

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English : Festival du Petit Bois

L’événement Festival du Petit Bois Toulenne a été mis à jour le 2026-07-15 par La Gironde du Sud