Festival du Petit Bois Toulenne
samedi 29 août 2026 · Toulenne
Informations pratiques
Toulenne
Festival du Petit Bois
Bois communal Toulenne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Pour sa 18e édition, le Festival du Petit Bois vous invite à une journée pleine d’émotions au cœur de la nature, entre spectacles, rires et émerveillement…
Une vraie bouffée d’air artistique à ne pas manquer !
De 16h à 18h animations pour toute la famille
– Ludothèque Éphémère (jeux de société en plein air)
– Ouistiti Circus (initiation aux arts du cirque)
De 18h à 23h30 spectacles en plein air
– Cie Théâtre du Figuier L’enfant qui voulait être petit prince
– Guilhem Desq virtuose de la vielle à roue électrique Scènes d’été en Gironde
– Cie Mecanic Wet Side Story
– Cie Troisième Oeil Pré Care Scènes d’été en Gironde
Restauration et buvette sur place
Stand sucré/salé tenu par l’association Les Rapetou
Festival gratuit et ouvert à tous les âges !
Venez vivre une soirée poétique, festive et inoubliable au cœur du bois ! .
Bois communal Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 52 66 53
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English : Festival du Petit Bois
L’événement Festival du Petit Bois Toulenne a été mis à jour le 2026-07-15 par La Gironde du Sud