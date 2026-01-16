Festival du polar Prayssac

Festival du polar

Le festival du polar de Prayssac propose une immersion dans l'univers du polar à travers des rencontres avec des auteurs, des conférences, des expositions et des projections. L'événement met en avant des personnalités du monde littéraire et artistique, offrant une expérience riche et variée aux amateurs de ce genre.

38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 53 61 62 librairie.racines46@gmail.com

English :

The Prayssac Thriller Festival offers an immersion into the world of thrillers through meetings with authors, conferences, exhibitions and screenings

