Festival du potager mhère jardin chez Dido La grange jardin du Presbytère Mhère

Festival du potager

mhère

jardin chez Dido

La grange

jardin du Presbytère le bourg Mhère Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-28 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Carrefour pour la création, l’association est créée en 2014 à Mhère,

une commune de 241 habitants au cœur du Morvan.

Elle a pour but le soutien à la création des musiques innovantes, du

spectacle vivant et des arts visuels au moyen de la programmation de

concerts, de l’accueil d’artistes en résidence et d’actions d’éveil et de

sensibilisation à ces formes artistiques en direction des scolaires.

L’Association reste fidèle à l’image du festival les Fruits de Mhère les

Champs de la création qui s’est tenu entre 1995 et 2004 sous l’impulsion de

Jacques Di Donato. et d’Isabelle Duthoit La direction artistique collégiale est

pilotée aujourd’hui par Jacques Di Donato, Isabelle Duthoit et Nicolas

Nageotte.

A l’opposé de toute tentative de nivellement de l’imaginaire, Bords de Mhère

s’engage dans un acte de revitalisation artistique en défendant avec vigueur

l’identité et la diversité de la création contemporaine en milieu hyper-rural. Il

s’agit de nourrir l’action de soutien à la création artistique, et en particulier

l’improvisation sur le territoire singulier du Parc Régional du Morvan. .

mhère

jardin chez Dido

La grange

jardin du Presbytère le bourg Mhère 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 84 41 49 bordsdemhere@gmail.com

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English : Festival du potager

L’événement Festival du potager Mhère a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Tannay Brinon Corbigny