Festival du Potager Chez Dido Mhère

Festival du Potager

Chez Dido Centre Village Mhère Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Festival du Potager organisé par l’association Bord de Mhère.

Au programme musiques improvisées, bal, récitals et dinette gourmande. .

Chez Dido Centre Village Mhère 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bordsdemhere@gmail.com

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English :

L’événement Festival du Potager Mhère a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tannay Brinon Corbigny