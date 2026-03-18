Festival du Potager Chez Dido Mhère
Festival du Potager Chez Dido Mhère samedi 27 juin 2026.
Festival du Potager
Chez Dido Centre Village Mhère Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Festival du Potager organisé par l’association Bord de Mhère.
Au programme musiques improvisées, bal, récitals et dinette gourmande. .
Chez Dido Centre Village Mhère 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bordsdemhere@gmail.com
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English :
L’événement Festival du Potager Mhère a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tannay Brinon Corbigny