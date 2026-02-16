Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines #34 Le Quarante Laval

Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines #34

Un festival gratuit et accessible à tous, autour du livre, de la littérature et des mots.

La 34e édition du Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines accueille une trentaine d’autrices et d’auteurs au rythme de rencontres littéraires, lectures, dédicaces, spectacles, performances, exposition, etc…

Avec Carole Agari, Feurat Alani, Loly Axmann, Céline Bagault, Yahia Belaskri, Arno Bertina, Sacha Bertrand, Jean-Christophe Cavallin, Sorj Chalandon, Marie Charrel, Sophie Coiffier, Camille Corcéjoli, Thibault Daelman, Juliet Drouar, Claire Griois, Mathilde Henzelin, Simon Johannin, Soufiane Khaloua, Grégory Le Floch, Perrine Le Querrec, Enzo Lesourt, Carole Martinez, Alain Mascaro, Antoine Mouton, Guillaume Poix, Marin Postel, Chloé Ronsin Le Mat, Julia Sintzen, Gwendoline Soublin, Martin Thibault, Kévin Thiévon, Chloé Vollmer-Lo, Flandrine Raab des éditions Les Léonides et Mathilde Bonte-Joseph des éditions Quartier libre

English :

A free festival open to all, focusing on books, literature and words.

