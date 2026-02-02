Festival du premier roman et des littératures contemporaines Laval
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-29
Festival du premier roman et des littératures contemporaines 34ème édition
Pour cette nouvelle édition, le Festival du Premier Roman prend ses quartiers au Quarante. Un cadre idéal pour ces trois jours à la découverte des nouveaux talents de la littérature française.
Cafés littéraires, lectures, rencontres, films à vous d’écrire votre visite ! Programme définitif disponible prochainement .
Festival du premier roman et des littératures contemporaines 34th edition
