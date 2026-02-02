Festival du premier roman et des littératures contemporaines

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-26

Festival du premier roman et des littératures contemporaines 34ème édition

Pour cette nouvelle édition, le Festival du Premier Roman prend ses quartiers au Quarante. Un cadre idéal pour ces trois jours à la découverte des nouveaux talents de la littérature française.

Cafés littéraires, lectures, rencontres, films à vous d’écrire votre visite ! Programme définitif disponible prochainement .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival du premier roman et des littératures contemporaines 34th edition

L’événement Festival du premier roman et des littératures contemporaines Laval a été mis à jour le 2026-01-30 par LAVAL TOURISME