Festival du Printemps de l’Abbatiale : Ensemble Baroque de Rennes – « Terres d’ici et d’ailleurs » Abbatiale Notre Dame en Saint Melaine Rennes 29 juin 2025

Festival du Printemps de l’Abbatiale : Ensemble Baroque de Rennes – « Terres d’ici et d’ailleurs » Abbatiale Notre Dame en Saint Melaine Rennes Dimanche 29 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine

Musiques du monde. Œuvres baroques italiennes et françaises, chansons populaires anciennes et contemporaines, de tous pays. Chant, violon, viole de gambe, harpe, clavecin/orgue.

Ensemble baroque de Rennes : Terres d’ici et d’ailleurs

——————————————————-

Née d’une collaboration avec de jeunes rennaises et rennais, cette nouvelle création de l’Ensemble baroque de Rennes est un moment de rencontre. Les cultures et les histoires se rencontrent, en un programme hétéroclite, de toutes les couleurs :

**Hanacpachap cussicuinin (chant de procession faisant partie du rituel catholique péruvien du XVIIe siècle)**

**Variations sur la Folia (Marin Marais)**

**Passacaglia della vita (Stefano Landi)**

**Sonnerie de Ste Geneviève du Mont de Paris (Marin Marais)**

**Toby Brighton (trad. irlandais)**

**Touri Toura (ronde bioudène)**

**Se l’aura spira (Girolamo Frescobaldi)**

**Bei Mir Bistu Shein (chanson yiddish)**

_Avec le soutien financier de la Ville de Rennes et de la commune de Domloup_

_En partenariat avec la commune de Mont Dol et l’association Association des amis de l’orgue et du chant choral de Notre-Dame en Saint-Melaine_

### **LES ARTISTES**

**Madeline Claire de Berrié** est spécialiste de l’interprétation ancienne des musiques de la Renaissance et de la période baroque. Elle a chanté avec les plus grands ensembles comme The Orchestra of the Eighteenth Century, The Academy of Ancient Music, Orchestra of the Age of Englightenment, Capella Cracoviensis, the Academy of Ancient Music…

Madeline a interprété les rôles d’ Euridice (Euridice, Giulio Caccini), de La Musique (Les Plaisirs de Versailles, M. A. Charpentier), Une Ingrate (Ballo Delle Ingrate, Monteverdi). Elle a chanté dans Juditha Triumphans de Vivaldi, dans Vénus et Adonis de John Blow, dans l’Orfeo de Monteverdi, Didon et Enée de Purcell ou encore les Indes Galantes de Rameau.

En lien avec sa passion de l’opéra et du théâtre dans la musique, elle a également dirigé de nombreux opéras comme Pelléas et Mélisande, (Debussy), Orpheus et Euridice (Gluck) ou Les Plaisirs de Versailles (Charpentier). Elle a chorégraphié l’Orfeo de Monteverdi et le Ballo Delle Ingrate, et a travaillé en tant qu’assistante de mise en scène pour Don Giovanni, (Mozart), Xerxes (Handel), Les Mamelles de Tirésias (Poulenc) La flûte enchantée (Mozart), Alcina (Handel), Jephte (Carissimi) et d’autres encore.

Madeline Claire de Berrié a étudié la musique au Magdalene College à Cambridge, ainsi que le chant au Trinity College, puis au Conservatoire Royal de La Haye,à la Guildhall School of Music and Drama à Londres. Elle a suivi un cursus de chant baroque au Kolleg für alte Musik (HfM Mainz) et a participé à l’édition 2022-2023 du programme AVES à Scola Cantorum de Basel, en Suisse.

Madeline a un goût particulier pour les airs de luth et joue du luth, du théorbe et du violon baroque. Dans son temps libre, elle aime escalader des montagnes, jardiner et boire du thé.

**Claude Meneux** a suivi des études de Lettres Modernes et obtenu un Bachelor de clavecin au Conservatoire d’Utrecht aux Pays-Bas, sous la direction de Siebe Henstra.

Elle complète sa formation de soliste et de continuiste lors de nombreuses master-classes auprès de Bob Van Asperen, Richard Egarr et Gustav Leonhardt. Elle a travaillé avec des ensembles et artistes variés, comme Wilbert Hazelzet, Viola de Hoog, le Combattimento Consort Amsterdam ou le Barokopera Amsterdam. Comme claveciniste, soliste ou continuiste, elle se produit en France et en Europe, dans des projets baroques et transversaux, ainsi que dans de nombreux festivals.

En 2013 elle fonde la compagnie d’artistes La Pie qui Joue et a pris, depuis 2016, la direction de l’Ensemble Baroque de Rennes.Titulaire du Diplôme d’Etat, elle enseigne également le clavecin aux conservatoires de Rennes et Fougères.

**Marie Guillaumy** découvre la viole de gambe à l’âge de quatre ans grâce à Jean-Louis Charbonnier puis se spécialise avec Emmanuelle Guigues au CRR de Versailles où elle obtient sa Licence d’Arts, Lettres, Langues-Sciences, Humaines et Sociales, Musicologie (2016), avant de se perfectionner auprès de Guido Balestracci en Master de Pédagogie à la Haute École de Genève (2020). Elle approfondit sa maîtrise de l’instrument auprès de Marianne Muller, Florence Bolton, Jonathan Dunford, Sylvia Abramowicz mais également la musique d’ensemble avec Mira Glodeanu, Frédéric Haas, Blandine Rannou, Benjamin Perrot, Kenneth Weiss…

Depuis 2010, elle est appelée par de nombreux ensembles parmi lesquels Le Palais Royal, La Réjouissance, Sprezzatura, Arcante, Polyphonia, la Folia, les Violons du Roy. Elle collabore régulièrement avec le CMBV l’ensemble La Rêveuse, la Fenice, ou les Paladins, avec qui elle enregistre en direct à la maison de la radio pour France Musique. Elle travaille avec le Théâtre du Châtelet lors de la première mondiale du Verfügbar aux enfers de Germaine Tillon qui est jouée au camp de concentration de Ravensbrück. C’est avec Daniel Lavoie, célèbre chanteur canadien qu’elle tourne dans toute la France pour le lancement du disque La Licorne Captive (2014-2015). Avec Michel Deneuve, grand cristaliste et compositeur, elle se produit au sein de nombreux festival comme Artenetra (2017).

En 2016, elle fonde l’Ensemble Mascherina avec lequel elle se produit en France (Festival Marin Marais , Embaroquement Immédiat, Chapelle Royale de Versailles…), et en Europe (Festival d’Ohrid, Carnaval de Venise,, Festival de Timisoara, Genève). Elle enregistre un disque consacré à G. Ph. Telemann Sonate & Concerti à diversi stromenti II (2013). Elle est professeure de viole de gambe au CRR de Rennes, CRD de L’Haÿ-les-Roses et au CRC de Clamart

**Morag Johnston** est une violoniste baroque qui a étudié au Conservatoire Royal de La Haye, aux Pays-Bas, et au Conservatoire de Musique de Brême, en Allemagne. Récemment, elle a travaillé avec La Camerata Chiara, l’Ensemble Baroque de Rennes et Le Banquet Céleste. En France, en 2020, elle interprète Locatelli et Bach en soliste au Festival Recordara de Nantes. Elle enregistre Les Sept Dernières Paroles du Christ sous la direction d’Hervé Niquet pour France Musique et L’Abbaye aux Dames. En Allemagne, elle travaille régulièrement avec l’Ensemble Schirokko basé à Hambourg. Elle s’est produite à l’Elbphilharmonie, à la Totnes Early Music Society, avec la Dutch National Opera Academy et au Globe Theatre de Londres, ainsi que dans le cadre du Utrecht Fringe Festival et du Edinburgh International Fringe Festival.

Pédagogue passionnée et diplômée, elle a enseigné au Royal Birmingham Conservatory et à la Huntly Summer School qu’elle a dirigée pendant 10 ans. En 2020, elle a mis en place le projet de mémorisation Scottish Whispers qui enseigne la musique folk aux étudiants du monde entier avec une méthode auditive unique. En 2024, elle commence une thèse de doctorat sur les femmes musiciennes en Ecosse à l’époque baroque.

**Aïda Aragoneses Aguado**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-29T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-29T16:00:00.000+02:00

1

ensemblebaroquederennes@gmail.com 07 74 86 68 16

Abbatiale Notre Dame en Saint Melaine Place St Melaine, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35706 Ille-et-Vilaine