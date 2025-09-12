Festival du P’tit Pim La Pimenterie Saint-Point

Festival du P’tit Pim La Pimenterie Saint-Point vendredi 12 septembre 2025.

Festival du P’tit Pim

La Pimenterie 1789 route du lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-12

La 10e édition du festival jeune et tout public dans le bourg de Saint Point, venez souffler la bougie de notre première décennie !

Spectacles, théâtre, marionnette, musique, danse, clown, ateliers, jeux, repas .

La Pimenterie 1789 route du lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Festival du P’tit Pim

German : Festival du P’tit Pim

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival du P’tit Pim Saint-Point a été mis à jour le 2025-09-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)