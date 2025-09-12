Festival du P’tit Pim La Pimenterie Saint-Point
Festival du P’tit Pim
La Pimenterie 1789 route du lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-14
2025-09-12
La 10e édition du festival jeune et tout public dans le bourg de Saint Point, venez souffler la bougie de notre première décennie !
Spectacles, théâtre, marionnette, musique, danse, clown, ateliers, jeux, repas .
