Festival du Rire (6ème édition): Didier Gustin Place Aristide Briand Valréas

Festival du Rire (6ème édition): Didier Gustin

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas Vaucluse

Début : Mercredi 2025-08-13 21:00:00

fin : 2025-08-13

2025-08-13

6ème édition de cette manifestation:

* 1ère partie: « Tour de chant » de Benjamin Michel.

* 2ème partie: « Il était une voix » de Didier Gustin.

Buffet et buvette du Comité des Fêtes sur place. Repli salle polyvalente du Vignarès en cas d’intempéries.

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48 fetes@mairie-valreas.fr

English :

6th edition of this event:

* part 1: Benjamin Michel’s « Tour de chant ».

* part 2: « Il était une voix » by Didier Gustin.

Buffet and refreshment bar provided by the Comité des Fêtes. In case of bad weather, the Salle polyvalente du Vignarès will be the venue.

German :

6. Ausgabe dieser Veranstaltung:

* 1. Teil: « Tour de chant » von Benjamin Michel.

* 2. Teil: « Il était une voix » von Didier Gustin.

Buffet und Getränke des Comité des Fêtes vor Ort. Bei schlechtem Wetter Ausweichmöglichkeit in der Mehrzweckhalle von Vignarès.

Italiano :

sesta edizione di questo evento:

* parte 1: « Tour de chant » di Benjamin Michel.

* parte 2: « Il était une voix » di Didier Gustin.

Buffet e bar per rinfreschi a cura del Comité des Fêtes. In caso di maltempo, la sala polifunzionale di Vignarès è stata allestita come back-up.

Espanol :

6ª edición de este evento:

* parte 1: « Tour de chant » de Benjamin Michel.

* parte 2: « Il était une voix » de Didier Gustin.

Buffet y bar de refrescos a cargo del Comité des Fêtes. Refuerzo en la sala polivalente de Vignarès en caso de mal tiempo.

L’événement Festival du Rire (6ème édition): Didier Gustin Valréas a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes