Informations pratiques

Loches

Festival du Rossignolet : La Ballade du Vieux Marin

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Un vieux marin erre de villes en villages. Que fait-il si loin du rivage ? Autrefois capitaine d’un navire sillonnant toutes les mers, une malédiction le frappe lui et son équipage quand il abat un albatros qui les suivait.

Quelle est cette malédiction et comment rentrera-t-il chez lui ?

Voici qu’un très vieux marin errant passe de villes en villages. D’ailleurs, que fait-il si loin du rivage ? Il attire à lui ses habitant.es, car son cœur brûle de raconter son histoire. Autrefois, il était capitaine d’un navire qui sillonnait toutes les mers, jusqu’aux plus reculées. Quand, d’un geste inattendu, il abat un majestueux albatros qui les suivait, une terrible malédiction le frappe lui et son équipage.

Quelle est cette malédiction ? Qui rencontrera-t-il sur sa route ? Comment rentrera-t-il enfin chez lui ?

Une aventure maritime digne des plus grandes sagas d’aujourd’hui, une balade contée tout-terrain proposée par la Cie Marée basse. 10 .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 projets.theatre.rossignolet@gmail.com

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English :

An old sailor wanders from town to village. What is he doing so far from the shore? Once the captain of a ship that sailed all the seas, a curse fell upon him and his crew when he shot down an albatross that had been following them.

What is this curse, and how will he return home?

L’événement Festival du Rossignolet : La Ballade du Vieux Marin Loches a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire