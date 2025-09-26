Festival du Rossignolet Le minéral transfiguré Loches

Découvrez les six artistes plasticiens sélectionnés sur appel à projets pour une exposition éphémère d’oeuvres créées sur places quelques jours avant le festival du Rossignolet. Thème « transfigurer le minéral ».

Dans le cadre du festival du Rossignolet, découvrez les six artistes plasticiens sélectionnés sur appel à projets pour une exposition éphémère. Quelques jours avant le début du festival, ils viendront créer des œuvres uniques et éphémères dans la rue du Rossignolet et s’inspireront du patrimoine troglodytique singulier pour “transfigurer le minéral”…

Visite du parcours en présence des artistes le samedi 27/09 à 18h30.

Les oeuvres

– Insolites Sally Ducrow

– Ecorce salvatrice Lydie Belde More

– Terre fragile Sam Lee

– Le cocon troglodyte Mauri Loots

– Des échos Barbara Inizan

– L’or théâtral Bob Budd .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

English :

Discover the six visual artists selected through a call for projects for an ephemeral exhibition of works created on site a few days before the Rossignolet festival. Theme: « transfiguring the mineral ».

Tour of the site in the presence of the artists on Saturday 27/09 at 6.30pm.

German :

Entdecken Sie die sechs bildenden Künstler, die nach einer Projektausschreibung für eine vorübergehende Ausstellung von Werken ausgewählt wurden, die einige Tage vor dem Festival im Rossignolet auf den Plätzen geschaffen wurden. Thema: « Das Mineral verklären ».

Italiano :

Scoprite i sei artisti visivi selezionati in seguito a un bando di concorso per un’esposizione effimera di opere realizzate in loco pochi giorni prima del festival di Rossignolet. Tema: « trasfigurare il minerale ».

Visita del percorso in presenza degli artisti sabato 27/09 alle 18.30.

Espanol :

Descubra a los seis artistas plásticos seleccionados tras una convocatoria para una exposición efímera de obras creadas in situ unos días antes del festival de Rossignolet. Tema: « transfigurar el mineral ».

Recorrido del itinerario en presencia de los artistas el sábado 27/09 a las 18.30 h.

