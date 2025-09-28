Festival du Rossignolet Les troglos dévoilés Loches

Balade au fil du coteau commentée et expliquée par Marie-Claire Bouin.

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

English :

Walk along the hillside with commentary and explanation by Marie-Claire Bouin.

German :

Spaziergang entlang des Hügels, kommentiert und erläutert von Marie-Claire Bouin.

Italiano :

Una passeggiata lungo la collina con commento e spiegazione di Marie-Claire Bouin.

Espanol :

Un paseo por la ladera con comentarios y explicaciones de Marie-Claire Bouin.

