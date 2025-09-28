Festival du Rossignolet Les troglos dévoilés Loches
Festival du Rossignolet Les troglos dévoilés
19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire
Début : 2025-09-28 11:00:00
fin : 2025-09-28 12:00:00
2025-09-28
Balade au fil du coteau commentée et expliquée par Marie-Claire Bouin.
19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr
English :
Walk along the hillside with commentary and explanation by Marie-Claire Bouin.
German :
Spaziergang entlang des Hügels, kommentiert und erläutert von Marie-Claire Bouin.
Italiano :
Una passeggiata lungo la collina con commento e spiegazione di Marie-Claire Bouin.
Espanol :
Un paseo por la ladera con comentarios y explicaciones de Marie-Claire Bouin.
