Informations pratiques

Loches

Festival du Rossignolet : les troglos dévoilés – visite guidée

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Laissez vous conter l’histoire des troglos et partez à la découverte des rues les plus insolites et charmantes de Loches, nichées au pied du coteau. Vous visiterez à cette occasion des troglos cachés ou oubliés ainsi que le Théâtre du Rossignolet, véritable joyau de l’habitat troglodytique.

Laissez vous conter l’histoire des troglos et partez à la découverte des rues les plus insolites et charmantes de Loches, nichées au pied du coteau. Vous visiterez à cette occasion des troglos cachés ou oubliés ainsi que le Théâtre du Rossignolet, véritable joyau de l’habitat troglodytique.

Visite proposée par Marie-Claire Bouin. 10 .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 projets.theatre.rossignolet@gmail.com

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English :

Let us tell you the story of the troglodytes and set out to discover the most unusual and charming streets of Loches, nestled at the foot of the hillside. On this tour, you’ll visit hidden or forgotten troglodyte dwellings, as well as the Théâtre du Rossignolet, a true gem of troglodyte architecture

L’événement Festival du Rossignolet : les troglos dévoilés – visite guidée Loches a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire