Festival du Rossignolet No sax no clar Loches

dimanche 28 septembre 2025.

Festival du Rossignolet No sax no clar

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

A l’heure où l’on croit tout connaître, NoSax NoClar rappelle que voyager demeure un mystère à chérir. Julien Stella et Bastien Weeger explorent les possibilités de rythmes, d’harmonies et de timbres dans ce spectacle musical ouvert sur le monde.

A l’heure où l’on croit tout connaître, NoSax NoClar rappelle que voyager demeure un mystère à chérir. Julien Stella et Bastien Weeger approfondissent la connaissance de l’autre, par la curiosité musicale sans frontières de Julien Stella (l’Irlande, les Balkans…) ; et soi-même, par l’élévation vers le rêve qu’ils appellent de leur souffle. Dans cette formation atypique, ils n’ont d’autre choix que de se réinventer sans relâche, déployer l’énergie qu’il faut pour tenir le souffle continu tout en explorant les possibilités de rythmes, d’harmonies et de timbres…

« Envoûtant du début à la fin, soudé par l’idée des voyages, le duo enchaîne une pièce à influence berbère, une reprise d’un chant bulgare transposé pour clarinettes et des évocations klezmer » Alice Leclerq, Citizen Jazz .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

English :

At a time when we think we know it all, NoSax NoClar reminds us that travel remains a mystery to be cherished. Julien Stella and Bastien Weeger explore the possibilities of rhythms, harmonies and timbres in this musical show open to the world.

German :

In einer Zeit, in der man glaubt, alles zu kennen, erinnert NoSax NoClar daran, dass Reisen ein Geheimnis bleibt, das es zu hegen und zu pflegen gilt. Julien Stella und Bastien Weeger erforschen in diesem weltoffenen Musikspektakel die Möglichkeiten von Rhythmen, Harmonien und Klangfarben.

Italiano :

In un’epoca in cui pensiamo di sapere tutto, NoSax NoClar ci ricorda che il viaggio rimane un mistero da custodire. Julien Stella e Bastien Weeger esplorano le possibilità del ritmo, dell’armonia e del timbro in questo spettacolo musicale aperto al mondo.

Espanol :

En una época en la que creemos saberlo todo, NoSax NoClar nos recuerda que viajar sigue siendo un misterio que hay que apreciar. Julien Stella y Bastien Weeger exploran las posibilidades del ritmo, la armonía y el timbre en este espectáculo musical abierto al mundo.

