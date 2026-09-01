Informations pratiques

Loches

Festival du Rossignolet : Plein Patin – Bal Trad

Rue de Vauchignard Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

“Plein Patin” est un trio énergique dédié à la danse trad qui s’inspire des paysages qui longent la Loire et de ses traditions musicales. Un bal vibrant, sur une musique à la fois enracinée et résolument actuelle.

Venez dîner sur place dès 19h30 ; repli à l’espace Agnès Sorel en cas de pluie.

“Plein Patin” est un trio énergique dédié à la danse trad qui s’inspire des paysages qui longent la Loire, de ses traditions musicales… C’est la Loire qui danse ! Un bal vibrant, sur une musique à la fois enracinée et résolument actuelle.

Venez dîner sur place dès 19h30 !

En cas de pluie, rdv à l’Espace Agnès Sorel.

Pierre Blavette : cornemuses – whistles – chant ; Elise Kusmeruck : violon – podorythmie – chant lead ; Vincent Sirote : banjo – banjitar – chant. .

Rue de Vauchignard Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 projets.theatre.rossignolet@gmail.com

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English :

“Plein Patin” is an energetic trio dedicated to traditional dance, drawing inspiration from the landscapes along the Loire River and its musical traditions. A vibrant dance party set to music that is both rooted in tradition and resolutely contemporary.

Come enjoy dinner on-site starting at 7:30 p.

L’événement Festival du Rossignolet : Plein Patin – Bal Trad Loches a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire