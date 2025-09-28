Festival du Rossignolet SoliloqueS Loches

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

SoliloqueS ? C’est du cirque, mais pas uniquement. C’est surprenant. Il y a un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes d’un piano impromptu.

La pièce parle de la place de l’individu dans le groupe, allégorie subtile et forte de la vie en société, et plus largement sur notre planète. Le public est sollicité à des endroits inattendus… .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 projets.theatre.rossignolet@gmail.com

English :

SoliloqueS? It?s circus, but not just circus. It’s surprising. There?s a tightrope walker, an aerialist, a tightrope walker, dance, contortion, all set to the notes of an impromptu piano.

German :

SoliloqueS ? Es ist Zirkus, aber nicht nur. Es ist überraschend. Es gibt: einen Seiltänzer, Luftartistik, einen Drahtseilartisten, Tanz, Verrenkungen, alles zu den Noten eines improvisierten Klaviers.

Italiano :

SoliloqueS? È un circo, ma non solo. È sorprendente. C’è un funambolo, un’antennista, un equilibrista, danza, contorsionismo, il tutto sulle note di un pianoforte improvvisato.

Espanol :

SoliloqueS? Es circo, pero no sólo circo. Es sorprendente. Hay un funambulista, un equilibrista, un equilibrista, danza, contorsionismo, todo ello ambientado con las notas de un piano improvisado.

