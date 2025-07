Festival du Rouergue « Cultures du monde » 68e édition Moyrazès

Festival du Rouergue « Cultures du monde » 68e édition Moyrazès mercredi 6 août 2025.

Festival du Rouergue « Cultures du monde » 68e édition

Moyrazès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Une soirée haute en couleur avec la venue exceptionnelle d’un groupe folklorique de Costa Rica !

Venez découvrir toute la chaleur et l’énergie de l’Amérique centrale à travers des danses rythmées, des musiques traditionnelles et des costumes éclatants. Une invitation au voyage et à la fête !

Spectacle en plein air dans le centre du village

A propos du groupe Ensemble folklorique Alma Zahori

Fondé par des diplômés de l’Ecole de danse folklorique et arts traditionnels du CIOFF, ce groupe d’artiste œuvre à transmettre la culture costaricienne. Dirigé par le Président de l’association mondiale des arts du spectacle, il réunit des enseignants passionnés, alliant excellence artistique et engagement. Venez rejoindre ses membres lors d’un spectacle haut en couleurs. .

Moyrazès 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 89 90

English :

A colorful evening with a special appearance by a Costa Rican folk group!

German :

Ein farbenfroher Abend mit dem außergewöhnlichen Auftritt einer Folkloregruppe aus Costa Rica!

Italiano :

Una serata colorata con l’apparizione speciale di un gruppo folk dal Costa Rica!

Espanol :

Una velada llena de color con la participación especial de un grupo folclórico de Costa Rica

L’événement Festival du Rouergue « Cultures du monde » 68e édition Moyrazès a été mis à jour le 2025-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)