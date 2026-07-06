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Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Moyrazès

mercredi 5 août 2026 · Moyrazès

Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Moyrazès

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Ville
12160 Moyrazès
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Moyrazès

Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition

Moyrazès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Une soirée haute en couleur avec la venue exceptionnelle d’un groupe folklorique de Turquie !
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Moyrazès 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 89 90 

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English :

A colorful evening featuring a special performance by a folk dance group from Turkey!

L’événement Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Moyrazès a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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