Informations pratiques

Moyrazès

Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition

Moyrazès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Une soirée haute en couleur avec la venue exceptionnelle d’un groupe folklorique de Turquie !

.

Moyrazès 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 89 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A colorful evening featuring a special performance by a folk dance group from Turkey!

L’événement Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Moyrazès a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)