AGENDA · Moyrazès
Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Moyrazès
mercredi 5 août 2026 · Moyrazès
Informations pratiques
Moyrazès
Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition
Moyrazès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Une soirée haute en couleur avec la venue exceptionnelle d’un groupe folklorique de Turquie !
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Moyrazès 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 89 90
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English :
A colorful evening featuring a special performance by a folk dance group from Turkey!
L’événement Festival du Rouergue Cultures du monde 69e édition Moyrazès a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)