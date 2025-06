Festival du Rouergue Cultures du monde – Rodez 5 août 2025 07:00

Aveyron

Festival du Rouergue Cultures du monde Esplanade des rutènes Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Le Festival du Rouergue revient pour sa 68ème édition ! Retrouvez le sur Rodez le mardi 5 août.

21h défifé (kiosque du jardin public, esplanade des rutènes).

21h30 cérémonie d’ouverture (esplanade des rutènes).

22h30 bal des nations (salle des fêtes). .

Esplanade des rutènes

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27

English :

The Festival du Rouergue returns for its 68th edition! Join us in Rodez on Tuesday August 5.

German :

Das Festival du Rouergue kehrt für seine 68. Ausgabe zurück! Treffen Sie es in Rodez am Dienstag, den 5. August.

Italiano :

Il Festival du Rouergue torna per la sua 68ª edizione! Unitevi a noi a Rodez martedì 5 agosto.

Espanol :

El Festival du Rouergue celebra su 68ª edición Únase a nosotros en Rodez el martes 5 de agosto.

L’événement Festival du Rouergue Cultures du monde Rodez a été mis à jour le 2025-06-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)