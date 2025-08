Festival du Rouergue « Cultures du Monde » Saint-Côme-d’Olt

Festival du Rouergue « Cultures du Monde » Saint-Côme-d’Olt vendredi 8 août 2025.

Festival du Rouergue « Cultures du Monde »

Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Le Festival du Rouergue « Cultures du Monde », qui se déroule du 4 au 10 août, fait une halte à Saint-Côme d’Olt, les groupes de Pologne et du Costa Rica seront accompagnés de lo Bourreïo d’Olt.

Depuis plus de 65 ans, durant la semaine qui précède le deuxième dimanche d’août, le Festival du Rouergue se produit dans tout le département pour finir en apothéose à Pont de Salars, le dimanche sur les rives du lac.

Défilés, spectacles, animations diverses ponctuent cette semaine vécue au rythme du folklore. Le Festival du Rouergue se veut être le symbole de l’amitié, de la fraternité et du rapprochement des peuples venus de tous les horizons et souhaite que s’affirme ainsi toute l’âme du terroir du Rouergue. 5 .

Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 6 65 46 89 90

English :

The Festival du Rouergue « Cultures du Monde », which runs from August 4 to 10, makes a stopover in Saint-Côme d’Olt, with groups from Poland and Costa Rica accompanied by lo Bourreïo d’Olt.

German :

Das Festival du Rouergue « Cultures du Monde », das vom 4. bis 10. August stattfindet, macht einen Zwischenstopp in Saint-Côme d’Olt. Die Gruppen aus Polen und Costa Rica werden von lo Bourreïo d’Olt begleitet.

Italiano :

Il Festival du Rouergue « Cultures du Monde », che si svolge dal 4 al 10 agosto, fa tappa a Saint-Côme d’Olt, con gruppi provenienti dalla Polonia e dal Costa Rica accompagnati da lo Bourreïo d’Olt.

Espanol :

El Festival de Rouergue « Cultures du Monde », que se celebra del 4 al 10 de agosto, hace escala en Saint-Côme d’Olt, con grupos de Polonia y Costa Rica acompañados por lo Bourreïo d’Olt.

