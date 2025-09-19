Festival du Saule Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille Paris

Festival du Saule Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille Paris vendredi 19 septembre 2025.

Festival du Saule 19 – 21 septembre Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille

En plein air, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:45:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:15:00

2025 – 4e édition du festival du Saule

« Du 19 au 21 septembre venez découvrir 7 spectacles qui mêlent danse, théâtre et musique, et partager avec les équipes artistiques un instant d’art vivant au bord de l’eau.

Après avoir emprunté le nouveau grand escalier de la Bastille, être passé devant les bateaux Henri IV, Arletty ou le Gavroche, juste là entre le Saule pleureur et les gradins emblématiques du jardin, une scène apparaît au milieu des pavés historiques du quai.

Ce festival vous est proposé par l’ATEA (Atelier Théâtre de l’École Alsacienne) et la compagnie Du’elles en partenariat avec : Le Yacht Club Paris Bastille, Fayolle Marine, Le Grand Bleu, la Seine Artistique, PG 4.0 et Canauxrama. »

Lou Hacquet-Delepine et Justine Robin

directrice artistique et programmatrice du festival.

Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille 67 boulevard de la Bastille 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France 06 20 11 01 94 https://www.atea.info/ https://www.instagram.com/ateainfo/?hl=fr [{« link »: « https://www.atea.info/festival-du-saule/festival-du-saule-2025/ »}] Festival de théâtre et d’arts vivants organisé chaque année en septembre au port de l’Arsenal à Paris.

Après avoir emprunté le nouveau grand escalier de la Bastille, être passé devant les bateaux Henri IV, Arletty ou Sysley, juste là entre le Saule pleureur et les gradins emblématiques du jardin, une scène apparaît au milieu des pavés historiques du quai.

Entrée libre. Métro Bastille (Ligne 1, 5 et 8) Bus 76

2025 – 4e édition du festival du Saule

©louhacquetdelepine