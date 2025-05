FESTIVAL DU SECADOU – Saint-Gervais-sur-Mare, 7 juin 2025 07:00, Saint-Gervais-sur-Mare.

Hérault

FESTIVAL DU SECADOU Place du Quai Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Un nouveau festival voit le jour dans les Hauts Cantons de l’Hérault le Festival du Sécadou, à Saint Gervais-sur-Mare.

7 groupes de tout style vont se succéder sur la place centrale du village mais également dans les lieux secondaires.

Jeux en bois, Restauration sur place…

Un festival intergénérationnel et gratuit qui plaira à tous, petits et grands. Venez nombreux !

Rendez-vous samedi 7 juin à St Gervais-sur-Mare pour la 2ème édition du Festival du Sécadou.

Au programme

Ouverture du Festival 11h15 | place du Quai

Compagnie Jibuls 11h30 | jonglerie place du quai, scène secondaire

Carnaby street 12h15 | ukulélé place du quai, grande scène

Raices Flamencas 14h45 | flamenco / rhumba parc des Treilles

Badaué 16h30 | batucada itinérant départ parc des Treilles

Lascar’S 17h00 | chanson française pop place du quai, scène secondaire

Badaué 19h00 | place du quai

Della et Luis 19h30 | rock à billy place du quai, grande scène

Badaué 21h30 | place du quai itinérant Wepa Wepa 22h00 | Pop’N’Joy place du quai, grande scène

Entrée gratuite.

Buvette et petite restauration.

Sous le couvert des techniciens Tribal Sound System

En cas de pluie, RDV à la Salle Culturelle.

Place du Quai

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65

English :

A new festival is born in the Hauts Cantons de l’Hérault: the Festival du Sécadou, in Saint Gervais-sur-Mare.

7 groups of all styles will perform in succession in the central village square, as well as in secondary venues.

Wooden games, on-site catering…

A free, intergenerational festival that’s sure to please young and old alike. Come one, come all!

German :

In den Hauts Cantons de l’Hérault wird ein neues Festival ins Leben gerufen: das Festival du Sécadou in Saint Gervais-sur-Mare.

7 Gruppen aller Stilrichtungen werden auf dem zentralen Platz des Dorfes, aber auch an den Nebenschauplätzen auftreten.

Holzspiele, Verpflegung vor Ort…

Ein generationsübergreifendes und kostenloses Festival, das allen, Groß und Klein, gefallen wird. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Un nuovo festival è stato lanciato negli Hauts Cantons de l’Hérault: il Festival du Sécadou, a Saint Gervais-sur-Mare.

7 gruppi di tutti gli stili si esibiranno in successione nella piazza del villaggio e in altri luoghi secondari.

Giochi in legno, ristorazione in loco…

Un festival intergenerazionale gratuito che piacerà a grandi e piccini. Venite tutti!

Espanol :

Se ha inaugurado un nuevo festival en los Altos Cantones del Hérault: el Festival du Sécadou, en Saint Gervais-sur-Mare.

7 grupos de todos los estilos se sucederán en la plaza del pueblo y otros lugares secundarios.

Juegos de madera, restauración in situ…

Un festival intergeneracional gratuito que gustará a grandes y pequeños. Vengan todos

