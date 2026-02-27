Festival du Sofa Locminé

Festival du Sofa

Espace la Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Comme chaque année le rendez-vous du Sofa à la Maillette est le moment qui réunit les élèves de l’école de musique et les artistes invités. Tout au long de l’après-midi, vous pourrez découvrir les différents groupes de l’école de musique. Ce rendez-vous musical est l’occasion de s’émerveiller sur les mélodies envoutantes ou les rythmes un peu déjantés sortis de l’imagination débordante des artistes.

Evénement organisé par l’école de musique Dan Ar Braz.

Programme détaillé de la journée à découvrir en février sur www.centremorbihanculture.bzh. .

Espace la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 22 58

