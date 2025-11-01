Festival du souvenir Cambo-les-Bains

Festival du souvenir Cambo-les-Bains samedi 1 novembre 2025.

Festival du souvenir

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

18h, marche aux ballons lumineux au départ de la Halle Bernadette Jougleux.

Puis place de l’église attache des ballons dans les arbres, diaporama en hommage des défunts, Aurresku (danse traditionnelle basque), tatouage “Hommage” par Cinderella. Animation musicale Rosewood acoustic covers. Restauration et buvette sur place vin chaud offert ; taloas ; crêpes; frites et bonbons ; biscuits ; buvette. .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 05 20

English : Festival du souvenir

German : Festival du souvenir

Italiano :

Espanol : Festival du souvenir

L’événement Festival du souvenir Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Cambo les Bains