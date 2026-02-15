Festival du Tambourin Festamb Aix-en-Provence

Festival du Tambourin Festamb

Samedi 7 mars 2026. Centre ville d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le Festival du Tambourin offre une occasion exceptionnelle de découvrir et d’apprécier la richesse culturelle et musicale de la Provence, tout en célébrant un héritage ancestral qui continue de résonner avec passion et vitalité dans les rues d’Aix-en-Pce.

Ce festival, avec son rassemblement de tambourinaires, ses concerts et son Forum du tambourin, donne l’opportunité à toutes les tendances actuelles d’avoir un lieu et un rendez-vous annuel pour s’exprimer. C’est également un moment de convivialité et de rencontre, d’échange, d’information et de création entre musiciens, facteurs d’instruments, enseignants de musique, éditeurs, compositeurs et public.



Véritable ode à la Provence, cet événement vise à promouvoir tant l’aspect historique que contemporain de ce genre musical et du couple galoubet-tambourin. .

Centre ville d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The Festival du Tambourin offers an exceptional opportunity to discover and appreciate the cultural and musical wealth of Provence, while celebrating an ancestral heritage that continues to resonate with passion and vitality in the streets of Aix-en-Pce.

