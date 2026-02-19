Festival du théâtre amateur – Arsenic et vieilles dentelles Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren
Festival du théâtre amateur – Arsenic et vieilles dentelles Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren vendredi 27 mars 2026.
Festival du théâtre amateur – Arsenic et vieilles dentelles Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 27 mars, 20h30 Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans, réservation et programme sur www.ploeren.bzh
_**Par la troupe des Sables blancs de Plouharnel.**_
Dorothée et Martha Brewster sont deux délicieuses vieilles dames qui empoisonnent les messieurs tristes, âgés et solitaires. Elles demandent à leur neveu Teddy, qui se prend pour le Président des Etats-Unis, d’enterrer les cadavres dans la cave.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-27T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-27T22:15:00.000+01:00
https://www.ploeren.bzh/agenda/festival-du-theatre-amateur-arsenic-et-vieilles-dentelles/
Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan