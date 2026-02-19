Festival du théâtre amateur – Arsenic et vieilles dentelles Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 27 mars, 20h30 Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans, réservation et programme sur www.ploeren.bzh

Par la troupe des Sables blancs de Plouharnel. Dorothée et Martha empoisonnent les vieux solitaires et demandent à leur neveu Teddy, qui se prend pour Roosevelt, d’enterrer les cadavres à la cave.

Dorothée et Martha Brewster sont deux délicieuses vieilles dames qui empoisonnent les messieurs tristes, âgés et solitaires. Elles demandent à leur neveu Teddy, qui se prend pour le Président des Etats-Unis, d’enterrer les cadavres dans la cave.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T22:15:00.000+01:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



