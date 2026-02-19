Festival du théâtre amateur – Indifférence Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Dimanche 29 mars, 15h00 Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans, réservation et programme sur www.ploeren.bzh

Par la compagnie Mandarine de Brec’h. L’homme s’isole avec son smartphone, oubliant compassion et empathie. Constance, Paul, Maud et Georges consultent le Dr Feureude, spécialiste de l’Indifférence.

_**Par la compagnie Mandarine de Brec’h.**_

Le monde devient de plus en plus fou ! On ne porte plus d’attention à ceux qui nous entourent, l’homme n’a plus d’intérêt pour l’homme, il s’isole avec son smartphone, laissant la compassion, l’empathie, la tendresse et l’amour sur le bord de la route ou sur le quai du métro, laissant place à l’indifférence ! C’est comme cela que Constance, Paul, Maud et Georges se retrouvent dans la salle d’attente du Docteur Sigmund Feureude, grand spécialiste Indifférentologue, diplômé de l’institut de Vienne. Ces personnages vont, au gré des chansons qui ont marqué leurs vies, faire, en attendant l’éminent spécialiste, une introspection collective sur ce mal qu’est l’Indifférence.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



