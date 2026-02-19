Festival du théâtre amateur – Le dîner de Condé Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 28 mars, 15h00 Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans, réservation et programme sur www.ploeren.bzh

Par la troupe Lasso 7 de Grand-Champ. Le Grand Condé reçoit Louis XIV à Chantilly et fait appel au célèbre Vatel. Une comédie savoureuse aux anachronismes délicieux, mêlant rire et émotion.

_**Par la troupe Lasso 7 de Grand-Champ.**_

Le Grand Condé, tombé en disgrâce obtient enfin d’avoir la visite de son roi Louis XIV et de toute sa cour, au château de Chantilly. Pour être à la hauteur du défi, il fait appel à la crème de la crème des maîtres d’hôtel : François Vatel. Autour de lui, une équipe salée aux caractères pimentés.

Une comédie avec une langue maniée comme un jeu, des anachronismes délicieux, du croustillant et de l’émotion car la fin tragique de Vatel est écrite dans les livres d’histoire, ce n’est pas un mystère (au chocolat ?)…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T17:00:00.000+01:00

1

https://www.ploeren.bzh/agenda/festival-du-theatre-amateur-le-diner-de-conde/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

