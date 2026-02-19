Festival du théâtre amateur – Lecture théâtralisée « La salière » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 28 mars, 18h00 Gratuit, réservation et programme sur www.ploeren.bzh

Par la compagnie Mandarine de Brec’h. Il ne faut jamais accepter l’apéritif chez certaines gens. Ça commence par des rires et ça se termine par des paires de claques. Et tout ça pour une salière !

_**Par la compagnie Mandarine de Brec’h.**_

Il y a des portes qu’on ne devrait jamais ouvrir, des mains qu’on ne devrait jamais serrer, des verres qu’on ne devrait jamais boire, des salières qu’on ne devrait jamais emprunter. Et surtout – surtout – il y a des gens chez qui l’on ne devrait jamais être invité à prendre l’apéritif. Ça commence par des rires et des tapes dans le dos et ça se termine par des paires de claques. Et tout ça pour quoi ? Pour une salière. Franchement…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T19:00:00.000+01:00

1

https://www.ploeren.bzh/agenda/festival-du-theatre-amateur-lecture-theatralisee-la-saliere/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

