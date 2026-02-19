Festival du théâtre amateur – Stationnement alterné Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 28 mars, 20h30 Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans, réservation et programme sur www.ploeren.bzh

Par la troupe Les Baladins d’Armor de Baden. Jean Martin, chauffeur de taxi, est marié à deux femmes. Un accident attire deux inspecteurs et menace de tout révéler !

_**Par la troupe Les Baladins d’Armor de Baden.**_

Jean Martin, chauffeur de taxi de profession, est un homme comme tout le monde. Sauf qu’il est marié à deux femmes et qu’il a deux foyers : l’un à Ivry, l’autre à Montreuil. Entre déplacements et horaires variables, il jongle parfaitement avec son emploi du temps surchargé, jusqu’au jour où, à la faveur d’un accident de la route, son double jeu est en passe d’être découvert par deux inspecteurs de police. Il s’emploie alors à tout faire pour ne pas dévoiler le pot aux roses, aidé dans son effort par son voisin, complice malgré lui des événements rocambolesques qui s’enchaînent en cascade.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T21:50:00.000+01:00

1

https://www.ploeren.bzh/agenda/festival-du-theatre-amateur-stationnement-alterne/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

